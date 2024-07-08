TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, küresel siyasette güçlü bir direnç noktası olarak yükseliyor!

Türkiye, uluslararası ilişkilerde çok kutuplu bir dünyada önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Kurtulmuş'un liderliğindeki heyet, ABD ziyareti sırasında Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek üzere çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin dünya siyasetindeki önemini vurgulayarak, "Türkiye olarak, küresel barış ve istikrar için önemli bir direnç noktasıyız. Bölgemizde ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki olaylarda aktif rol almaktayız" dedi.



TBMM Başkanı, dünya siyasetinde yaşanan dönüşümü değerlendirirken, "Günümüzde artan çok kutuplu bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Ekonomiden güvenliğe kadar pek çok alanda güç merkezleri arasında rekabetin yoğunlaştığı bir süreçten geçiyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin küresel ilişkiler stratejisini üç ana halkada ele aldıklarını belirterek, "Türkiye olarak, öncelikle bölgesel düzeyde, Kafkasya, Balkanlar, Karadeniz, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz gibi karmaşık bölgelerde barış ve esenlik için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu bölgelerin istikrarı, başta Türkiye olmak üzere, bölge ülkelerinin yararınadır. Sorunları çözmek ve barışı sağlamak için adımlarımızı istikrar ve barış anlayışıyla atmaya devam ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin ikinci halkasının daha geniş coğrafyalarda Türk dünyası, İslam dünyası ve dünyanın mazlum milletleriyle ilişkileri güçlendirmek olduğunu belirterek, "Afrika, Asya, Latin Amerika gibi bölgelerle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Türkiye, dünya genelinde adalet ve eşitlik temelinde yeni bir dünya düzeni kurulması için çalışmalarını sürdürmektedir. 'Dünya beşten büyüktür' ilkesini sadece bir slogan olarak değil, dünya için hayati bir ihtiyaç olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.