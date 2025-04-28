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TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Kırgızistan Ziyareti: Türk Dünyası İçin Yeni Fırsatlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmede Türk dünyasının yeni fırsatlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 12:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Kırgızistan Ziyareti: Türk Dünyası İçin Yeni Fırsatlar

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'da Önemli Temaslarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'da, Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk dünyasının geleceği ve potansiyeli üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türk Dünyası'nın Yükselişi Vurgulandı

Kurtulmuş, toplantıda, "Hem Türk dünyası hem dünya için yeni bir fırsatın ortaya çıktığının altını çizmek isterim. Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada yaklaşık 300 milyon nüfusuyla Türk dünyası, yeni bir yükselen yıldız haline gelmiştir," dedi. Ayrıca, Türk dünyasının genç nüfus ve zengin doğal kaynaklarla önümüzdeki dönemde dünyada daha fazla söz sahibi olacağına dikkat çekti.

İlişkilerin Güçlendirilmesi

Kurtulmuş, Kırgızistan'daki resmi temasları sırasında iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine katkıda bulunmayı ve 5 milyar dolarlık ticaret hedefinin gerçekleşmesi için gereken tüm çabaların gösterilmesi gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı ve Manas Üniversitesi'nin Türk-Kırgız işbirliğinin eğitim alanında güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Parlamento Arasındaki İş Birliği Protokolü İmzalandı

Görüşmelerin ardından Kurtulmuş ve Turgunbek Uulu, TBMM ile Kırgızistan Meclisi arasında işbirliği protokolünü imzaladı. Turgunbek Uulu, ziyaretin özellikle parlamentolar arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca sağlık alanında yapılan iş birliklerine de değinerek, Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin Türkiye ile olan işbirliğinin önemli bir örneği olduğunu belirtti.

Gelecek Vizyonu

Kurtulmuş, Türk dünyası için ortaya çıkan bu fırsatların doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve Türk devletleri arasındaki dayanışmanın dünya barışına katkı sağlayacağını kaydetti. Bu ziyaret, Türkiye ve Kırgızistan’ın ilişkilerini daha da güçlendirme amacını taşıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bişkek'te, Kırgızistan Meclis Başkanı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bişkek'te, Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek Uulu ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bişkek'te, Kırgızistan Meclis Başkanı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bişkek'te, Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek Uulu ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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