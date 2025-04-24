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TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Çocuk Meclisleriyle Buluştu

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocuk meclislerini dinleyerek çocuk hakları ve sosyal medya düzenlemesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 19:06
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Çocuk Meclisleriyle Buluştu

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Çocuk Meclisleriyle Buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, **Konya, Ankara ve Afyonkarahisar**'daki çocuk meclisleriyle bir araya geldi. Toplantının başkanlığını üstlenen **AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu**, çocukların sorunlarını dinleyerek onlara yanıtlar verdi.

Çocuk Bayramı ve Milli İrade Vurgusu

Toplantının başlangıcında Katırcıoğlu, **23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı**’nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlattı. Katırcıoğlu, bu özel günün, dünya çocuklarına sunulan ilk bayram olduğunu belirtti ve Türk milletinin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin çocuklar için büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Çocukların Sorunları ve Çözüm Önerileri

Çocuk Hakları Alt Komisyonu, meclis üyeleri ile birlikte çocukların çeşitli sorunları ve talepleri üzerine konuştu. **Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi** Başkanı **Miray Eroğlu**, çocuk haklarına dair eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Eroğlu, "Yetişkinlerin de bir günlüğüne çocuk olmalarını istiyorum," dedi.

Kendisine yöneltilen sorular arasında, **LGS ve üniversite giriş sınavlarının** kaldırılmasına dair tartışmalar da yer aldı. Katırcıoğlu, sınav sisteminin daha adil bir yapıya ulaşması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sosyal Medya Düzenlemesi Üzerine Çalışmalar

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade etti. "Sosyal medyaya yönelik yasal düzenleme talebi toplumun her kesiminden geliyor. Çocuklarımızın korunmasına yönelik acil bir mevzuat düzenlemesine ihtiyacımız var," diye konuştu.

Katırcıoğlu, TBMM'nin bu konuda önemli adımlar attığını ve bir ay içinde raporun tamamlanacağını duyurdu. "Belli bir noktaya geldik, her şey neredeyse belirlendi," diyerek sürecin sonuçlandırılmasına ilişkin umut verici açıklamalarda bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Konya, Ankara ve...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Konya, Ankara ve Afyonkarahisar'daki çocuk meclislerinin üyelerini dinledi ve sorularını yanıtladı. Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Konya, Ankara ve...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Konya, Ankara ve Afyonkarahisar'daki çocuk meclislerinin üyelerini dinledi ve sorularını yanıtladı. Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

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