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TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri Tarihleri Belirlendi

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri 9-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 22:27
TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri Tarihleri Belirlendi

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmelerinin Tarihleri Belirlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşme takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisini kabul etti. Böylece, bütçe görüşmeleri, 9 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak ve 20 Aralık Cuma günü sona erecek.

Genel Kurul, tatil günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak ve bu süre zarfında günlük programını tamamlamak için çalışmalarını sürdürecek. Toplamda 12 günde tamamlanması planlanan görüşmelerin başlangıcında, bütçenin tümü üzerinde yapılacak sunuş konuşmaları süreye tabi olmayacak.

Görüşmelerdeki Süreler ve Prosedürler

Siyasi parti grupları ve yürütmeye, istemleri halinde (hükümet adına sunuş konuşması hariç) 70 dakika süre verilecek. Bu süre, birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek. Bireysel konuşmalar ise 10'ar dakika süresinde olacak.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki tartışmalar 8 turda tamamlanacak. Turların sonunda, bütçe ve kesin hesap kanun teklifi maddeleri oylanacak. Gruplara ve yürütmeye 70'er dakika süre verilecek, kişisel konuşmalar ise 5'er dakika olacak. Her tur için soru-cevap işlemleri, 15 dakika soru, 15 dakika cevap ile sınırlı kalacak.

Son görüşme günü olan 20 Aralık Cuma, görüşmelere 14.00'te başlanacak ve bitimine kadar devam edilecek. Bu tarihte gruplara ve yürütmeye yine 70'er dakika süre tanınacak, ayrıca kişisel konuşmalar 10'ar dakika olarak gerçekleştirilecektir.

Danışma Kurulu’nun önerisinin onaylanmasının akabinde, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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