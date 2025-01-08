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TBMM'de Genel Sağlık Sigortası Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

TBMM'de Genel Sağlık Sigortası kanun teklifi görüşmeleri sürerken MHP ve SP gruplarından eleştiriler geldi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 00:28
TBMM'de Genel Sağlık Sigortası Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda Genel Sağlık Sigortası Görüşmeleri Tamamlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, eğitim politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak milli eğitim hedeflerinin önemine dikkat çekti.

Selçuk Özdağ: "Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları İnsani Değil"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, genel sağlık sigortasının 1 Ekim 2008'de yürürlüğe girdiğini, 1 Ocak 2012 itibarıyla zorunlu hale getirildiğini belirtti ve 2025 yılı itibarıyla 781 lira olan bu ücretin, iş gücü olmayan vatandaşlar için zorla alınmasını eleştirdi. Özdağ, "Bu uygulama ne insani ne vicdani ne de sosyal devlet anlayışına yakışır" dedi.

Hükümetten Borçlu Olana Sağlık Hizmeti Süresi Uzatıldı

Özdağ, genel sağlık sigortası borcu olanların normal koşullarda sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu sürenin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını söyledi. Yeni bir karar olmadıkça 2025'te borçlu vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağını vurguladı.

Filiz Kılıç'tan Ülkü Ocakları Savunması

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Ülkü Ocakları'nın önemli bir gençlik organizasyonu olduğunu ve milli eğitim hedefleri doğrultusunda birlikte çalışmanın gerekliliğini belirtti. "Eğitim, milletimizin ortak geleceğinin altyapısını oluşturur. Ülkü Ocakları, gençlere milli bilinci aşılayan bir kurumdur" ifadelerinde bulundu.

İYİ Parti'den Emekli Hakları Üzerine Eleştiriler

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 2024 sonrası emekli olacakların hak kayıplarını gidermeye yönelik taleplerinin reddedildiğini belirtti. "Bu kanun teklifinin bazı maddelerini destekliyoruz ancak bazı hükümler vatandaşlarımız için olumsuz sonuçlar doğuracak" dedi.

AK Parti'den Engellilere Yönelik Yeni Düzenlemeler

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, engelli bireylerin emeklilik sürelerinde standartların birleştirilmesinin sosyal adaleti güçlendireceğini ifade etti. Ayrıca, nadir hastalıklar için gerekli ilaçların yurt dışından temin sürecinin hızlandırılacağına dair açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldığını ilan etti.

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