TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Hedefiyle Komisyon Toplantısı — Kurtulmuş Başkanlığında

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle 11. toplantısını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:30
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de toplandı. Toplantıya, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Komisyonun 11. toplantısı, TBMM Tören Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli STK'ların görüşleri dinlenecek.

Toplantının birinci oturumunda söz alacak kuruluş başkanları şunlar: Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ve Kadim Aşiretler Federasyonu başkanları.

Toplantının ikinci oturumunda ise değerlendirme yapacak temsilciler arasında Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği ve Meditrese Alimleri Vakfı yer alıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıda ilk söz hakkını Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu'na verdi.

