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TBMM Genel Kurulu'nda Güvenlik ve Şiddet Sorunları Ele Alındı

TBMM'de güvenlik, şiddet ve siber saldırılara yönelik dönemeçler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:43
TBMM Genel Kurulu'nda Güvenlik ve Şiddet Sorunları Ele Alındı

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Vurgular

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, ülke güvenliği ve toplumsal sorunlar üzerine önemli toplantılara ev sahipliği yaptı. Özellikle şiddet sarmalı ve siber güvenlik konuları gündeme geldi.

Abdulhamit Gül’ün Açıklamaları

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "İsrail'in bölgede ortaya koymak istediği arz-ı mevud planının gerçekleşmemesi için Türkiye olarak her türlü desteğimizi göstereceğiz." dedi. Gül, bu çerçevede Türkiye’nin aktif rol alacağını vurguladı.

İYİ Parti'den Şiddetle Mücadele Çağrısı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin ciddi bir şiddet sarmalıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti ve bu tehdide karşı topyekün bir mücadele verilmesi gerektiğini belirtti. "Biber gazı fiyatlarında yaşanan artış, toplumun içinde bulunduğu durumu göstermektedir," dedi.

Saadet Partisi'nden Asayiş Uyarısı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, son günlerde artan asayiş sorunlarının ülkede güvenliğin tehlikeye girdiğini belirterek, "Cezasızlık algısının giderilmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

MHP’den Siber Güvenlik Alarmı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, siber güvenliğin artık milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu alanda müstakil bir teşkilat kurmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Kadına Yönelik Şiddet Eleştirildi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, sadece 2024 yılının ilk dokuz ayında 295 kadının yaşamını yitirdiğini belirterek, "Kadına karşı şiddete sessiz kalmayı kabul etmiyoruz," dedi.

Gıda Güvenliği ve Tarım Sorunları

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye’nin gündeminin temel sorunlarının yoksulluk, güvenlik ve gıda güvenliği olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, gıda denetimlerinde yaşanan sorunlara da dikkat çekti.

İsrail’in Saldırıları ve Türkiye’nin Tepkisi

Gül, İsrail’in bölgedeki ihlallerinin durdurulması gerektiğini vurgularken, "Bölgedeki istikrar Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından kritiktir," dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, toplumun güvenliği ve huzurunu sağlamak için gereken adımların atılması gerektiği bir kez daha ifade edildi.

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