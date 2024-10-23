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TBMM Genel Kurulu'nda Yabancı Hekimlerin Çalışma Koşulları Tartışıldı

TBMM'deki oturumda yabancı hekimlerin çalışma koşulları ve bütçe açığı ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:14
TBMM Genel Kurulu'nda Yabancı Hekimlerin Çalışma Koşulları Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu Gündeminde Yabancı Hekimler

TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye'de yabancı uyruklu hekimlerin yalnızca göçmen sağlığı merkezlerinde çalışabildiğini açıkladı.

2025 Yılı Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 2025 yılına ait Merkezi Yönetim Bütçesi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulduğunu ifade etti. Kaya, budget açığının 1 trilyon 935 milyar lira, faiz açığının ise 1 trilyon 950 milyar lira olarak belirlendiğini kaydederek, algı yönetimi ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Sağlıkta Sorunlar ve Kontenjanlar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'de 6 bin Suriyeli sağlık çalışanının bulunduğunu belirterek, bu kişilerin diplomalarının sahihliği ve güvenlik soruşturmalarının yapılmadığını vurguladı. Çömez, 2023 yılı sonbaharında TUS'ta ayrılan kadroların 12 bin 126, 2024 yılı sonbaharında ise 6 bin olduğunu ekledi.

Deprem ve Kent Planlaması Üzerine Dikkat Çekildi

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Van depreminin 13. yılı anısına hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Temelli, kent planlamasının önemine vurgu yaparak, mevcut bütçenin durumu hakkında endişelerini dile getirdi.

Yenidoğan Çetesi Üzerine Sözler

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye'deki yenidoğan çetesi skandalına değinerek, yetkililerden tatmin edici yanıtlar alamadıklarını kaydetti. Emir, Sağlık Bakanlığı ve 112 sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Özlem Zengin'den Yabancı Hekimlere Yönelik Düzenlemeler

Özlem Zengin, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye'de çalışabilmeleri için YÖK üzerinden denklik belgeleri almalarının zorunlu olduğunu belirtti. Zengin, geçen yıl açılan 1086 kontenjan ile bu yıl için açılan 867 kontenjan arasında %21'lik bir azalma olduğunu ifade etti.

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