TBMM Genel Kurulu, Türkiye-Filistin anlaşmalarını kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Filistin arasında imzalanan iki anlaşma kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Filistin arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptı ile Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma kabul edildi.

Görüşmelerin sonrasında, Filistin ile yapılan bu karşılıklı anlaşmalar oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen kanun tekliflerinin ardından, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi kapatma kararı aldı. Meclis, 14 Mayıs Salı günü saat 15.00'te tekrar toplanmak üzere kapatıldı.