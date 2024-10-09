TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Yeni Yasama Yılını Başlattı

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu başkanlığında yeni yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Gizli Toplantı

Toplantı, basın mensuplarının görüntü almasının ardından kapalı bir oturum şeklinde yapıldı.

Önemli Raporlar ve Dinlemeler

Toplantının sona ermesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, her yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından Komisyona sunulan yıllık rapor hakkında detaylı toplantıların süreceği ifade edildi. Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlıkları'ndan temsilcilerin dinleneceği bildirildi.