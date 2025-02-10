TBMM Kadına Karşı Şiddet Komisyonu İstanbul'da İncelemelerde Bulundu

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu İstanbul'da

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, İstanbul'da önemli incelemelerde bulunarak yetkilileri dinledi. Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı korunması amacı ile kurulan bu komisyon, İstanbul'u ziyareti sırasında Gaziosmanpaşa'daki Beyaz Ev ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

Proje Ziyareti ve Sunumlar

İstanbul'daki incelemelerine devam eden komisyon, Beyaz Ev ile Aile Destek Merkezi bünyesindeki projeler hakkında bilgi almak amacıyla yetkililerle bir araya geldi. Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü yetkilileri, komisyona yürütülen projeler hakkında kapsamlı sunumlar yaptı.

Komisyonun Hedefleri

Komisyon Başkanı Mustafa Hulki Cevizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM dışındaki ilk il çalışma ziyaretini gerçekleştirdiklerini duyurdu. Cevizoğlu, komisyonun 21 Kasım 2024'te çalışmalarına başladığını belirterek, toplamda 15 toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Medya ve Şiddet İlişkisi Üzerine Hedefler

Komisyonun medya ile şiddet arasındaki bağı incelemeye devam ettiğini söyleyen Cevizoğlu, haftaya televizyon kanallarının genel müdürlerinin komisyona geleceklerini kaydetti. Bu toplantının amacı, medya yayınlarının şiddeti özendirip özendirmediğini analiz etmek olacak.

Komisyonun Misyonu: Şiddetin Önlenmesi

Cevizoğlu, Beyaz Ev Projesi sayesinde birçok kadının meslek sahibi olduğunu ve işe girdiğini vurguladı. Ayrıca, erkeklerin şiddet uygulama potansiyeli ve bu durumun önlenmesi konusunda da düşüncelerini paylaştı. Komisyon, erkekler için de benzer destek yapılarının gerekli olabileceğini belirtti.

Çocukların Durumu Üzerine Vahim Veri

Toplantılarda, çocukların aile içindeki şiddete tanık olma oranının yaklaşık %80 olduğuna dair bulgular ortaya kondu. Cevizoğlu, bu durumun çocuklar üzerinde yarattığı travmalara da dikkat çekti.

Sonraki Adımlar

Son olarak, komisyon İstanbul Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezini (ŞÖNİM) ziyaret ederek, kadınların ve çocukların şiddete karşı korunması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Gaziosmanpaşa'da Beyaz Ev ile Aile Destek Merkezi'ne ziyarette bulundu. TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Hulki Cevizoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Gaziosmanpaşa'da Beyaz Ev ile Aile Destek Merkezi'ne ziyarette bulundu. TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Hulki Cevizoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.