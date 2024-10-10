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TBMM, Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Kurdu

TBMM, kadına yönelik şiddeti araştırmak amacıyla araştırma komisyonu oluşturma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 20:38
TBMM, Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Kurdu

TBMM, Kadına Yönelik Şiddeti Araştırmak İçin Komisyon Kurdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, kadına yönelik şiddeti araştıracak bir komisyon kurulmasına karar verdi. Komisyon, çeşitli partilerin önerileri birleştirilerek oluşturuldu.

Komisyonun Kurulmasına Destek Veren Milletvekilleri

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, "Dünyada her ölen kadın, karanlığı biraz daha artırıyor" diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti. MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ise, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin sağlıklı bir toplum için kritik olduğuna vurgu yaptı.

Şiddetle Mücadelede Toplumsal Bilinç Önemi

Ersoy, toplumsal bilinç yükseltilmeden yasal düzenlemelerin yeterli olmayacağını ifade etti. Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini eleştirdi ve bu sözleşmenin aile içi şiddeti önlemeye dair önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

İYİ Parti'den Ses Getiren Açıklamalar

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, toplumda yaşanan zayıflıkları eleştirerek kadına yönelik şiddetin tüm toplumu bekleyen bir tehdit olduğunu ifade etti. Kadınların güvenliğinin insanlığın güvenliği olduğunu dile getiren AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan, tüm grupların bu konuda tek yürek olması gerektiğini vurguladı.

Komisyonun Görevleri ve Süresi

Kurulacak komisyon, 22 üyeden oluşacak ve 3 ay süreyle çalışacak. Komisyonun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni stratejiler geliştireceği ve toplumsal bilincin artırılması noktasında önemli katkılarda bulunacağı bekleniyor.

Katılımcıların Sonuçları Değerlendirmesi

Tüm siyasi partilerin destek verdiği bu komisyon, kadına yönelik şiddeti önlemek için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Siyasi kadınların ve çeşitli kuruluşların katkılarıyla, toplumun bu konuda bilinçlenmesi hedefleniyor.

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