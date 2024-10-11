TBMM TV, Nostaljik Yapımlarla Zenginleşiyor

TBMM TV'nin Yeni Yayın Dönemi Başlıyor

TBMM TV, yeni döneminde nostaljik yapımları ve belgeselleri ekrana taşıyarak izleyicilere farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yayın programında yer alacak yapımlar arasında, Türkiye'nin zengin tarihine ışık tutan pek çok içerik bulunuyor.

Nostalji Dolu Programlar

Yeni dönemde, "Anadolu'nun Kadim Meclisleri", "Tarihte Bu Hafta", "Meclis Sözlüğü" ve "Nostalji" gibi programlar izleyiciyle buluşacak. Bu yapımlar, geçmişe özlem duyanlar için zengin içerikler sunacak.

Kültürel Miras ve Siyasetin Yüzleri

"Somut Olmayan Kültürel Miras" programı, Türkiye'nin gelenek, görenek ve manevi unsurlarını tanıtacak. Ayrıca, "Demokrasinin Yüzleri" belgeseli ile geçmiş dönem milletvekillerinin hayatlarına dair ilginç hikayeler izleyicilere aktarılacak.

Özel Programlar ve Etkileşim

TBMM'yi ziyaret eden misafirlerin deneyimlerini paylaştığı "Meclis'te Bir Gün" programı devam ederken, halkın ve siyasetin kesiştiği bu programlar toplumsal hafızayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Canlı Yayın ve Diğer Programlar

Canlı olarak ekranlara gelecek olan Genel Kurul çalışmaları ve basın toplantıları yanı sıra, "Bestekar Milletvekilleri" ve "Antik Kentler" gibi programlarla TBMM TV, her kesimden izleyiciye ulaşmayı amaçlıyor.