TBMM'ye 21 Dokunulmazlık Dosyası Sevk Edildi

TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, 18 milletvekiline ait 21 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Bu dosyalar, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri ile birlikte Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona Sevk Edilen Milletvekilleri

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şunlardır:

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un dosyaları arasında 4 farklı dosya yer almakta.