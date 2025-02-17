TBMM'ye 21 Dokunulmazlık Dosyası Sevk Edildi

TBMM'de 18 milletvekiline ait 21 dokunulmazlık dosyası, Karma Komisyon'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:05
TBMM'ye 21 Dokunulmazlık Dosyası Sevk Edildi

TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, 18 milletvekiline ait 21 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Bu dosyalar, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri ile birlikte Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona Sevk Edilen Milletvekilleri

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şunlardır:

  • TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
  • DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç
  • CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  • CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
  • TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil
  • CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer
  • CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
  • CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun
  • CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale
  • CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
  • CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
  • CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
  • CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
  • CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
  • DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk
  • Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
  • DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo
  • DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un dosyaları arasında 4 farklı dosya yer almakta.

İLGİLİ HABERLER

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da Bariyere Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu İTÜ ve Koç Üniversitesi'nde İncelemelerde Bulundu
3
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'yi Ziyaret Edecek
4
Şanlıurfa'da İki Çocuğuna Şiddet Uygulayan Baba Tutuklandı
5
Sivas'ta 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Operasyon Başarıyla Gerçekleşti
6
Kayseri'de Seyir Halinde Tehlikeli Sarkma: Sürücüye Cezai İşlem
7
Fatih'te Ambulansa Yol Vermeyen Taksi Sürücüsüne 1986 TL Ceza

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi