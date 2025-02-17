TBMM'ye 21 Dokunulmazlık Dosyası Sevk Edildi

TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, 18 milletvekiline ait 21 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Bu dosyalar, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri ile birlikte Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.
Karma Komisyona Sevk Edilen Milletvekilleri
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şunlardır:
- TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
- DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç
- CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
- CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
- TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil
- CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer
- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
- CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun
- CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale
- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
- CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
- DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk
- Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
- DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo
- DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un dosyaları arasında 4 farklı dosya yer almakta.