TCDD 169. Yılında: Demiryolu Emekçileri Yatırımlarda Mesaiye Devam

OSMANCAN GÜRDOĞAN - Türkiye'nin ulaştırma alanındaki en köklü kuruluşlarından biri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, 169'uncu yaşını kutlarken, bünyesindeki binlerce personel işletilen ve yapımı süren yatırımlarda fedakarca çalışıyor.

TCDD'nin yapısı ve işlevi

TCDD, 9 bölge müdürlüğü, fabrika, liman, tesis ve işletme müdürlükleriyle güvenli, ekonomik ve konforlu demir yolu ulaşımına yön veriyor. Hat bakımı, sefer planlaması, sinyalizasyon ve elektrifikasyon projeleri gibi çok sayıda alanda görev yapan çalışanlar, gece gündüz demeden ulaşım altyapısının sürekliliğini sağlıyor.

Tarihçe ve altyapı

Anadolu'daki ilk demir yolu inşaatı 1856 yılında İzmir-Aydın hattıyla başladı. Bugün toplam demir yolu ağı 14 bin kilometreye ulaşmış durumda. TCDD, bu altyapı ile ülkenin ana ulaşım omurgasını oluştururken, hızlı tren ve modernizasyon çalışmalarıyla ekonomiye katkı sağlıyor.

Çankırı Makas Fabrikası: Yerli üretimle güvenlik

Çankırı Makas Fabrikası, raylı sistem altyapısının kritik parçalarından olan makas ve bağlantı malzemelerini yerli olarak üretiyor. Her gün binlerce ton demir işlenerek makaslara ve bağlantı elemanlarına dönüştürülüyor; üretimde hem modern makineler hem de el emeği yer alıyor. Yerli üretim, kritik ekipmanlarda dışa bağımlılığı azaltırken milli kaynakların verimli kullanımını destekliyor.

Marmaray'da kesintisiz hizmet

Marmaray, İstanbul ulaşımında devrim niteliğinde bir proje olarak 29 Ekim 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Modern altyapı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon ile donatılan hattı gündüz ortalama 600 bin kişi kullanıyor. Hattın su altından geçişi, Asya ile Avrupa'yı demiryolu ile bağlaması ve modern İpek Yolu hattında üstlendiği rol projeyi öne çıkarıyor.

Yasin Yıldız (Marmaray Bakım Müdürlüğü, 11 yıllık çalışan) projeyi asrın projesi olarak nitelendiriyor ve bakım-onarım ekiplerinin gece bakım kuşağında hat üzerindeki arızaları giderdiğini, yolcuların konforu için ekipçe yoğun çalıştıklarını belirtiyor.

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi, tamamlandığında Ankara–İzmir yolculuk süresini konvansiyonel hatta geçen 13 saatten 3,5 saate düşürmeyi hedefliyor. Proje kapsamında yüzlerce kilometrelik hat döşeniyor, çok sayıda viyadük ve tünel inşa ediliyor. Kullanılan makaslar ve betonarme elemanların büyük bölümü yerli üretim olarak sağlanıyor.

Abdullah Başdinç (İnşaat mühendisi, proje kontrol şefi) projedeki altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini, amacın en kısa sürede altyapı ve üstyapı işlerini tamamlayıp halkın hizmetine sunmak olduğunu vurguluyor. Başdinç, demir yollarında çalışmayı ülkeye büyük bir hizmet olarak gördüklerini ifade ediyor.

Emek ve sorumluluk

Viyadüklerden tünellere, makas üretiminden hat bakımına kadar her aşamada demir yolu emekçilerinin alın teri bulunuyor. TCDD çalışanları, her yıl eylül ayının son haftasında kutlanan Demiryolları Haftasında da görev yerlerinde mesailerine ara vermeden devam ediyor ve ülkenin ulaşım altyapısının gelişimine katkı sunuyor.

