TCG Alemdar Tekirdağ'da ziyarete açıldı — 29 Ekim Ceyport Limanı'nda

TCG Alemdar Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki denizaltı arama kurtarma gemisi TCG Alemdar, Tekirdağ'da vatandaşları ağırlıyor. Gemi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ceyport Limanı'na yanaştı.

Ziyaretçiler gruplar halinde gemiyi gezdi

Ziyarete açılan gemiye alınan vatandaşlar gruplar halinde gezdirildi; görevli askerler eşlik ederek konuklara gemiye ilişkin bilgi verdi. Ziyaret sırasında askerler, geminin görev ve donanımı hakkında bilgilendirme yaptı.

Protokol ve vatandaşlardan ziyaret

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş de gemiyi ziyaret eden yetkililer arasında yer aldı.

Vatandaşlardan Ümit Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada ailesiyle birlikte gemiyi görmeye geldiğini belirtti. Akyüz, geminin halka açılmasının çok anlamlı olduğunu vurgulayarak yetkililere teşekkür etti.

