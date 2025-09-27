TCG Bora Hücumbotu Marmaris'te Ziyarete Açıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Bora hücumbotu ziyarete açıldı.
Etkinlik ve ziyaretçi ilgisi
Deniz Kuvvetlerine ait 8 gemi ile 8 liman ziyareti etkinliği kapsamında, gemi Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye bağlandı. Etkinlik, ilçe sakinleri ve turistlerin yoğun ilgisini çekti.
Gemi tanıtımı ve mürettebatın bilgilendirmesi
Limana çocuklarıyla gelenler dahil birçok ziyaretçi, Türk Deniz Kuvvetlerinin Kılıç sınıfı hücumbotlarından birini yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.
Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin özelliklerini ve yapılış hikayesini anlatarak bilgi verdi.
