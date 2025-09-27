TCG Bora Hücumbotu Marmaris'te Ziyarete Açıldı

TCG Bora, Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yılı ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Marmaris Cruise Port'ta ziyarete açıldı; mürettebat gemiyi tanıttı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:31
TCG Bora Hücumbotu Marmaris'te Ziyarete Açıldı

TCG Bora Hücumbotu Marmaris'te Ziyarete Açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Bora hücumbotu ziyarete açıldı.

Etkinlik ve ziyaretçi ilgisi

Deniz Kuvvetlerine ait 8 gemi ile 8 liman ziyareti etkinliği kapsamında, gemi Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye bağlandı. Etkinlik, ilçe sakinleri ve turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Gemi tanıtımı ve mürettebatın bilgilendirmesi

Limana çocuklarıyla gelenler dahil birçok ziyaretçi, Türk Deniz Kuvvetlerinin Kılıç sınıfı hücumbotlarından birini yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, geminin özelliklerini ve yapılış hikayesini anlatarak bilgi verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Bora hücumbotu ziyarete açıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
2
Adana Sarıçam'da Trafik Kazası: 2 Cezaevi Personeli Yaşamını Yitirdi
3
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 5. Yılında Şehitler Anıldı
4
Konya-Saraybosna İş Forumu Saraybosna'da: Türk ve Boşnak İş İnsanları Yeni Yatırımlar İçin Buluştu
5
Usulsüz Vatandaşlık Örgütüne Baskın: 49 Şüpheli Tutuklandı, 181 milyon 200 bin dolar Kayıp
6
Tekirdağ'da Hera'nın Şehri (Heraion-Teikhos) gelecek yıl ziyarete açılacak
7
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı