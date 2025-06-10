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TDV Gönüllüleri Madagaskar'dan Duygu Dolu Anılarla Döndü

TDV gönüllüleri, Madagaskar'da 4.900 hisse kurban keserek 25.000 ihtiyaç sahibine ulaştı. Duygusal anılarla ülkelerine döndü.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:13
TDV Gönüllüleri Madagaskar'dan Duygu Dolu Anılarla Döndü

Madagaskar'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, 4 bin 900 hisse kurban keserek, etleri yaklaşık 25 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı. Bayram boyunca, hayırseverlerin bağışlarını dağıtan gönüllüler, duygu dolu anılarla yurda döndü.

Gönüllüler, zor şartlar altında geçim mücadelesi veren yerel halka hediyeler dağıtarak, Türkiye'nin şefkat elini uzatmayı başardı. Kurban etlerinin tamamının ihtiyaç sahiplerine ulaşması, gönüllüler arasında büyük bir gurur kaynağı oldu.

Adıyaman İl Müftüsü'nden Duygusal Açıklamalar

TDV’nin Madagaskar’daki kurban organizasyonuna katılan Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Müftüsü Süleyman Melikoğlu, "Kurban bağışlarının mazlum insanlara ulaştırılması organizasyonunda yer almanın gururunu yaşıyorum" dedi. Melikoğlu, Analalava bölgesinde 200 büyükbaş hayvan kesilip, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlatarak, "İnsanların gönlüne dokunmanın mutluluğunu bizzat müşahede ettik" ifadelerini kullandı.

Müftü Melikoğlu, bu programın İslam'ın yayılması açısından çok önemli olduğunu belirtti ve bayram namazı kıldırmak için cemaatle bir araya geldiklerini vurguladı.

Türkiye'ye Yoğun İlgi

TDV gönüllülerinden Hasan Kaymakçı, Türkiye’nin gücünü her yerde hissettiklerini aktararak, "Yaklaşık 900 bine yakın kurban bağışı, 81 ülkede muhtaçlara ulaştırıldı" dedi. Kaymakçı, Türkiye’ye olan teveccühün arttığını ve mazlum insanlara yardım etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Umut Olma Duygusu

Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) Viyana Gençlik Sorumlusu Regaib Büyüksoy ise, "Madagaskar'da yaşadıklarımız büyük bir tecrübe oldu" diyerek, insanlara yardımcı oldukça, kendilerini umut kapısı olarak görmelerinin kendilerini duygulandırdığını belirtti. Büyüksoy, TDV’ye ve çalışmalara katkı sağlayan tüm kardeşlerine teşekkürlerini sundu.

TDV gönüllüleri, elde ettikleri duygu dolu anılarla birlikte, Madagaskar'dan ayrılırken, oradaki insanlara yaptıkları yardımların etkisini hissetmenin mutluluğunu yaşadı.

Madagaskar'da hayırseverlerin kurban bağışlarını bayram boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıran TDV...

Madagaskar'da hayırseverlerin kurban bağışlarını bayram boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıran TDV gönüllüleri, duygu dolu anılarla ülkelerine döndü.

Madagaskar'da hayırseverlerin kurban bağışlarını bayram boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıran TDV...

Madagaskar'da hayırseverlerin kurban bağışlarını bayram boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıran TDV gönüllüleri, duygu dolu anılarla ülkelerine döndü.

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