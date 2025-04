TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), emekli müşterilerine yönelik önemli bir kampanya başlatarak, market ve gıda alışverişlerinde büyük indirim fırsatları sunuyor. Milyonlarca emeklinin yaşam pahalılığı karşısında destek bulma çabaları devam ederken, TEB’in bu adımı özellikle bayram döneminde önemli bir katkı sağlayacak.

TEB Emekli Kampanyası Detayları

Artan enflasyon ve yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, emeklilere sunulan her türlü desteğin önemi her zamankinden daha fazla. TEB'in emeklilere özel başlattığı bu kampanya, market ihtiyacını karşılamakta zorlanan emeklilere önemli bir yanıt niteliğinde. Kampanya kapsamında, belirli şartları sağladığınızda her alışverişinizde geri iade imkanı sunuluyor.

Emeklilere Özel Geri İade Fırsatı

Kampanya, “TEB Bonus Emekli Kredi Kartı” sahiplerini kapsıyor. 1 Mart 2025 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında, bonus üyesi marketlerden yapılacak alışverişlerde özel indirimler sunulacak. Belirtilen tarihler arasında her 750 TL ve üzeri harcamalarınızda %10 indirim kazanma fırsatınız olacak. Toplamda ise, 500 TL’ye kadar destek alabileceksiniz.

Kampanya Detayları ve Tarihleri

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kampanyadan kazanılan toplam indirim tutarı, 9 Haziran 2025 tarihinde TEB Bonus Emekli Kredi Kartı sahiplerinin hesaplarına yansıtılacak. Bu fırsattan yararlanarak, hem alışveriş yapabilir hem de tasarruf edebilirsiniz.