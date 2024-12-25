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Tekirdağ'da 2.471 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma, 2.471 litre sahte içki ele geçirirken 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:58
Tekirdağ'da 2.471 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği geniş çaplı bir operasyonda 2.471 litre sahte içki ele geçirildi ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, sahte ve kaçak içki satışlarını önlemek amacıyla il genelinde gerçekleştirildi.

Detaylı Kontroller Gerçekleştirildi

Yapılan uygulamalar çerçevesinde, 148 jandarma personelinin katılımıyla 92 içkili mekan, 91 büfe, 158 bakkal ve 52 kahvehane kontrol edildi. Bu denetimlerin sonucunda belirtilen yerlerden çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Diğer Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda ayrıca 630 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve hangi döneme ait olduğu tespit edilemeyen 6 sikke de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bu olay, Tekirdağ'da güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 bin 471 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 2 bin 471 litre sahte içki ele geçirildi.

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