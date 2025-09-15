Tekirdağ'da 2 gündür etkili poyraz deniz ulaşımını aksattı

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında kesintilere neden oldu.

Rüzgârın hızı zaman zaman saatte 40 kilometre'ye ulaşırken, güvenlik gerekçesiyle 8 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekletiliyor.

Poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi; bölgedeki deniz ulaşımı ve sahil güvenliği ekipleri tedbir aldı.

Hava ve deniz koşulları

Kentte hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü. Yetkililer, poyrazın yarın etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Deniz ulaşımındaki aksaklıklar nedeniyle seferlerde gecikme ve iptallerin yaşanabileceği belirtiliyor; yolcuların ve sektörün güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

