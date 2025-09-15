Tekirdağ'da 2 Gündür Etkili Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili poyraz, saatte 40 km'ye ulaşan rüzgâr nedeniyle Tekirdağ açıklarında 8 gemi bekletildi; dalgalar kıyıya yosun ve atık sürükledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:42
Tekirdağ'da 2 Gündür Etkili Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Tekirdağ'da 2 gündür etkili poyraz deniz ulaşımını aksattı

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında kesintilere neden oldu.

Rüzgârın hızı zaman zaman saatte 40 kilometre'ye ulaşırken, güvenlik gerekçesiyle 8 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekletiliyor.

Poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi; bölgedeki deniz ulaşımı ve sahil güvenliği ekipleri tedbir aldı.

Hava ve deniz koşulları

Kentte hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü. Yetkililer, poyrazın yarın etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Deniz ulaşımındaki aksaklıklar nedeniyle seferlerde gecikme ve iptallerin yaşanabileceği belirtiliyor; yolcuların ve sektörün güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı....

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Poyraz dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar limanda bekledi.

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı....

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
2
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
3
Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
4
Suriye'de Tarım Arazileri Yeniden Kazandırılıyor — Emced Bedr
5
İstanbul ve Kocaeli'de İş Yeri ile Araç Kurşunlandı: 5 Zanlı Tutuklandı
6
O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları
7
Muzaffer Gülkara, Doktor Tavsiyesiyle Başlayıp Okçulukta Altın Madalya Kazandı

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor