Tekirdağ'da Alaeddin Yavaşca Besteleri İçin Anma Konseri Düzenlendi

Tekirdağ'da Alaeddin Yavaşca Besteleri Konseri gerçekleşti

Klasik Türk müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca anısına, Tekirdağ'da anlam dolu bir konser düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde unutulmaz anlar

Konser, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve şef Neslihan Armağan tarafından yönetildi. Öğretmenler Korosu, Yavaşca'nın değerli eserlerini seslendirdi.

Seslendirilen eserler, müzikseverler tarafından büyük beğeni toplarken, konser sona erdiğinde koro, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Sanatçının Eserleriyle Unutulmaz Bir Gece

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Yavaşca'nın 95 yıl süresince 652 beste yaptığını ve bunların yanı sıra 256 ödül kazandığını belirtti. Konserde, sanatçının eserleriyle unutulmaz bir gece yaşandığını ifade etti ve koroya teşekkür etti.

Konser sonunda, Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca ve şef Neslihan Armağan çiçek takdim edilerek onurlandırıldı.

Etkinliğe, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Recep Soytürk, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca anısına Tekirdağ'da konser verildi.Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Neslihan Armağan yönetti. Öğretmenler Korosu, Armağan yönetiminde sanatçının eserlerini seslendirdi.

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca anısına Tekirdağ'da konser verildi.Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Neslihan Armağan yönetti. Öğretmenler Korosu, Armağan yönetiminde sanatçının eserlerini seslendirdi.