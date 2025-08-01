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Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Tekirdağ'da anızda başlayan yangın ormana sıçradı, müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 15:41
Tekirdağ'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Tekirdağ'da, anızda başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana sıçrayan bir yangına müdahale ediliyor.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesi Ortaca Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangının yayılmasını önlemek için bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etmek üzere bölgeye geldi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için büyük bir çaba sarf ediyor.

Yangına müdahale çalışmaları şu anda devam etmekte olup, olayla ilgili gelişmeler takip edilecektir.

Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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