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Tekirdağ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Operasyon 9 ilde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 10:32
Tekirdağ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'daki Dolandırıcılık Ağı Çökertildi

Tekirdağ merkezli olarak düzenlenen büyük bir dolandırıcılık operasyonunda, 9 ilde iş bulma vaadiyle sahte işler sundukları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

İki Aylık Takip Sonrası Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aylık fiziki ve teknik takip işlemlerinin ardından belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Süreci

Gözaltındaki işlemlerinin ardından, 16 şüpheli mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Ancak, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, dolandırıcılık işinde çalışanların etkinliğini azaltmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları...

Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 aylık yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, "iş bulma" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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