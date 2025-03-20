Tekirdağ'da Down Sendromlular için Farkındalık Etkinliği

Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikte down sendromlu öğrenciler dans gösterisiyle farkındalık yarattı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:08
Tekirdağ'da Down Sendromlular için Farkındalık Etkinliği

Tekirdağ'da '+1 Farkla Hayatı Paylaşmak' Etkinliği Gerçekleşti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi işbirliğiyle düzenlenen '+1 Farkla Hayatı Paylaşmak' farkındalık etkinliği büyük ilgi gördü. Down sendromlu öğrencilerin dans gösterisi sunduğu etkinlikte, katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Öğrencilerle Galoş Yapıldı

Etkinlik kapsamında, vakıfta eğitim gören öğrenciler, danslarının ardından katılımcılarla birlikte galoş yapma etkinliğine katıldı. Bu aktivite, katılımcılar arasında sıcak bir bağ kurdu.

Büyükşehir Belediyesi Destek Veriyor

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sultan Ateşoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel bireylerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Ateşoğlu, “Yaptığımız çalışmalarla özel bireylerin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Bugün burada özel çocuklarımızın doyasıya eğlenmesi bizim için çok anlamlı” dedi.

Farkındalık ve Sosyalleşme Önemli

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, özel çocukların farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti. Güneş, “Özel çocuklara yeterince imkan verildiğinde neler yapabileceklerinin güzel örnekleriyle karşılaşıyoruz. Bu tür etkinlikler, özel çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor.” şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı...

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince down sendromlular için "+1 Farkla Hayatı Paylaşmak" farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu.

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı...

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince down sendromlular için "+1 Farkla Hayatı Paylaşmak" farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu.

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