Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 113 Gözaltı, 32 Tutuklama

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
113 Şüpheli Yakalandı
10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, aranması bulunan 113 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü.
Tutuklama Süreci
Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 113 kişiden 32'sinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Bu tür operasyonlar, kamu güvenliği için büyük önem taşımaktadır.
Tekirdağ jandarma ekiplerince aranması bulunduğu için yakalanan 113 şüpheliden 32'si tutuklandı.