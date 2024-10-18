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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 113 Gözaltı, 32 Tutuklama

Jandarma, Tekirdağ'da 113 kişiyi yakalayarak 32'sini tutukladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:46
Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 113 Gözaltı, 32 Tutuklama

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

113 Şüpheli Yakalandı

10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, aranması bulunan 113 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü.

Tutuklama Süreci

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 113 kişiden 32'sinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Bu tür operasyonlar, kamu güvenliği için büyük önem taşımaktadır.

Tekirdağ jandarma ekiplerince aranması bulunduğu için yakalanan 113 şüpheliden 32'si...

Tekirdağ jandarma ekiplerince aranması bulunduğu için yakalanan 113 şüpheliden 32'si tutuklandı.

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