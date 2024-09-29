Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Ölümcül Kaza Tekirdağ'da Gerçekleşti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan trajik bir kazada, bir genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza Detayları
TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler yönünde meydana gelen olayda, 34 GGV 105 plakalı motosiklet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Yardım Ekipleri Hızla Sevk Edildi
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca intikal etti. Kazada yaralanan genç sürücü Burak İlker Kazan (19), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Kazan’ın Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.