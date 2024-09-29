Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Ölümcül Kaza Tekirdağ'da Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan trajik bir kazada, bir genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler yönünde meydana gelen olayda, 34 GGV 105 plakalı motosiklet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Yardım Ekipleri Hızla Sevk Edildi

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca intikal etti. Kazada yaralanan genç sürücü Burak İlker Kazan (19), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Kazan’ın Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.