Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Marmara'da etkili poyraz Tekirdağ'da hızı 40 km/s ulaşınca 9 şilep ve tanker bekletiliyor; balıkçılar palamut avına çıkamadı. Poyrazın 2 gün sürmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:19
9 şilep ve tanker beklemede, balıkçılar palamut avına çıkamadı

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşırken, yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi.

Poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Kentte, poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.

