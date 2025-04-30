Tekirdağ'da Poyraz, Sahili Kırmızı Yosunla Kapladı

Tekirdağ'da Poyrazın Etkileri

Tekirdağ'da son dört gündür etkili olan poyraz, sahilin bazı bölümlerini kırmızı yosunla kapladı. Şiddetli rüzgarın oluşturduğu dalgalar, kıyıya yalnızca yosun değil, çeşitli atıkları da sürükledi.

Uzman Görüşü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine verdiği bilgide, kuvvetli rüzgarın kıyıya doğal yollarla yosun topladığını ifade etti. Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını vurgulayan Tecer, "Kıyılarda biriken yosunların kötü koku dışında olumsuz etkisi olmaz. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Yerel Kooperatif Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da poyrazın etkisiyle zaman zaman bu tür manzaralarla karşılaştıklarını dile getirdi.

Tekirdağ'da 4 gündür etkili olan poyraz nedeniyle sahilin bazı bölümleri kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ'da 4 gündür etkili olan poyraz nedeniyle sahilin bazı bölümleri kırmızı yosunla kaplandı.