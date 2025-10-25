Tekirdağ'da Ruhsatsız 8 Silah Bulunan Çiftlik Operasyonu: 2 Tutuklama

Operasyon ve ele geçirilenler

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Çiftlikte yapılan aramada 6 av tüfeği ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi bulundu.

Gözaltı ve adli süreç

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.A. ve A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

