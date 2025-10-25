Tekirdağ'da Ruhsatsız 8 Silah Bulunan Çiftlik Operasyonu: 2 Tutuklama

Ergene'de düzenlenen operasyonda, çiftlikte 6 av tüfeği ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi; E.A. ve A.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 20:51
Operasyon ve ele geçirilenler

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Çiftlikte yapılan aramada 6 av tüfeği ve 2 tabanca ile çok sayıda mermi bulundu.

Gözaltı ve adli süreç

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.A. ve A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ruhsatsız 8 silahın bulunduğu çiftlikte gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

