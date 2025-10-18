Tekirdağ'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi Yer Yer 50 Metrenin Altına Düştü

Tekirdağ'da gece başlayan ve sabaha karşı artan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Sis, kent ile Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerini bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar indi.

Uyarı ve beklenti

Trafik ekipleri, bazı noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü; sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

