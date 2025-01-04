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Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Alarmı: Vatandaşları Telaşlandırmayın

Tekirdağ'da lodosun etkisiyle sahilde biriken kırmızı yosunlar, tehlike yaratmıyor, sadece kötü kokuya neden olabiliyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:36
Tekirdağ Sahilinde Kırmızı Yosun Alarmı: Vatandaşları Telaşlandırmayın

Tekirdağ'da Rüzgar Kırmızı Yosunları Kıyıya Taşıdı

Tekirdağ'ın sahilinde, etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle kırmızı yosun birikintileri gözlemleniyor. Dünden beri süren rüzgar, dalgaların kıyıya yosun ve farklı atıklar sürüklemesine neden oldu.

Uzmanlar: Telaşlanmaya Gerek Yok

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yosunların belli dönemlerde rüzgar etkisiyle kıyıya yığıldığını ifade etti. Tecer, yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını vurgulayarak, “Vatandaşların telaşlanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Belki kötü koku yapabilir, onun dışında bir olumsuz etkisi olmaz. Zamanla biriken yosunlar tekrar denizde dağılıyor.” şeklinde konuştu.

Yosunlarla İlgili Diğer Görüşler

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye zararı olmadığını, yalnızca kötü kokuya sebebiyet verdiğini belirtti. Pehlivanoğlu, bu durumun sahil çevresindeki vatandaşlar için bir tehlike oluşturmadığını sözlerine ekledi.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti.

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