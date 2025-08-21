DOLAR
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Dereceye Girenlere Özel Denizaltı ve Gemi Gezisi

TEKNOFEST Mavi Vatan yarışmalarında dereceye girenlere TCG Sakarya, TCG Hızırreis ve TCG Savarona'ya özel gezi fırsatı sunulacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:10
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Dereceye Girenlere Özel Denizaltı ve Gemi Gezisi

TEKNOFEST Mavi Vatan'da dereceye girenlere özel denizaltı gezisi

TEKNOFEST tarafından düzenlenen Mavi Vatan Makale ve Resim Yarışmalarında dereceye giren katılımcılar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli unsurlarını yerinde görme fırsatı bulacak. Organizasyon kapsamında TCG Sakarya ve TCG Hızırreis denizaltıları ile TCG Savarona gemisine özel geziler düzenlenecek.

Açıklama ve duyuru

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından paylaştığı açıklamada bu özel deneyimi duyurdu. Bayraktar paylaşımında şunları belirtti: "Mavi Vatan'ın ressam ve yazarlarına özel…️ TCG Sakarya Denizaltısı, TCG Hızırreis Denizaltısı, TCG Savarona Gemisi TEKNOFEST Mavi Vatan Makale veya Resim Yarışması'nda dereceye girenlere özel gezi fırsatını kaçırma. Rast gelsin…"

Yarışmanın amacı

Yetkililer, yarışmaların amacını genç nesillerin Türkiye'nin deniz yetki alanları, millî güvenlik politikaları ve jeopolitik vizyonını daha iyi anlaması ve bu konularda bilimsel, eleştirel ve yaratıcı bakış açıları geliştirmesi olarak tanımlıyor. Etkinlikler aynı zamanda denizcilik kültürünün yerinde tanınmasına ve "mavi vatan" bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Katılım koşulları ve paylaşım

Makale Yarışmasına lise, lisans ve lisansüstü düzeyindeki katılımcılar başvurabilecek. Katılımcılardan 500 ile 1000 kelime arasında özgün bir makale hazırlamaları istenecek. Hazırlanan makaleler NSosyal platformu üzerinden paylaşılacak. Yarışma, lise düzeyinde araştırma ve eleştirel düşünmeyi; üniversite düzeyinde ise akademik analiz ve bilimsel yaklaşımı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Resim Yarışması ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayal gücünü ve ifade yeteneklerini geliştirmeye odaklanıyor. Katılımcılardan "mavi vatan" temalı özgün bir resim çalışması hazırlamaları ve eserlerini NSosyal üzerinden paylaşmaları isteniyor.

Dereceye giren gençler, denizaltı ve gemi gezileriyle denizcilik deneyimini yerinde yaşama ve "mavi vatan" bilincini pekiştirme fırsatı elde edecek.

