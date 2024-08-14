TEKNOFEST'te Geleceğin Teknolojisi İçin Yarışmalar Devam Ediyor

TEKNOFEST'te Teknoloji Yarışmaları Başladı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gelecekteki teknolojik hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Türkiye inşallah ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya da satan bir ülke haline gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yarışmalar ve Genç Katılımcılar

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları büyük ilgi gördü. Bu yılki etkinlik, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Bayraktar, etkinlikte bulunan TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Tolgahan Kaya'dan bilgi alarak, genç katılımcılarla bir araya geldi ve stantları ziyaret etti.

Yüksek Teknoloji ve Girişimcilik Vurgusu

Bayraktar, TEKNOFEST'in büyüme sürecine dikkat çekerek, yarışmalara toplamda 1.5 milyona yakın başvuru yapıldığını belirtti. "Dünyada en büyük değişim, rüzgarı yüksek teknoloji üzerinden hayatımıza giriyor"

Ayrıca, Bayraktar, Türkiye'deki girişimciliğin artmasına yönelik de teşviklerin önemine vurgu yaptı. "TEKNOFEST, girişimlerini kuran ve dünyaya teknolojilerini satan nesiller yetiştirmek için önemli bir platform"

Hyperloop ve Hızlı Ulaşım Teknolojileri

Hyperloop teknolojisinin geleceğine de değinen Bayraktar, "Hızlı ulaşım teknolojilerinde en önemli unsur, ileri teknoloji elektrik motorlarıdır"

Bayraktar, "Umarım, Türkiye kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya satan bir ülke haline gelir"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları'na katılan öğrencileri ziyaret etti. Bayraktar, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Hyperloop Yarışları’na katılan öğrencileri ziyaret etti.