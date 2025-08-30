DOLAR
Tel Aviv'de Araç Patlaması: 4 Yaralı, 1 Gözaltı

Tel Aviv'in Yafa bölgesinde araçta meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı; polis olayı güvenlik olayı saymayıp adi suç kapsamında soruşturuyor, 1 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:11
Tel Aviv'de Araç Patlaması: 4 Yaralı

Polis olayı "güvenlik olayı" olarak sınıflandırmadı; soruşturma adi suç kapsamında

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bağlı Yafa bölgesinde bir araçta meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay yerine ulaşan acil yardım ekipleri, yaralılara müdahale eden Kızıl Davut Yıldızı personelinin tıbbi yardım sağladığı bildirildi.

İsrail polisi yaptığı açıklamada, patlamanın bir güvenlik olayı olmadığı yönünde değerlendirme yaptıklarını ve olayın adi suç kapsamında soruşturulduğunu belirtti. Polis ayrıca şu ana kadar 1 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail basınına konuşan yetkililer, olayın suç örgütleri arasındaki bir hesaplaşma ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı. Soruşturma devam ediyor.

