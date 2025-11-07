TEM Otoyolu Bolu geçişinde zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaza Detayları

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında, 2. Viyadük mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden araçların karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazaya, sürücüsü F.K. olan 80 DB 789 plakalı tır ile sürücüsü C.A. olan 44 AHG 684 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Aynı istikamette seyreden, A.Y. hakimiyetindeki 34 GZK 273 plakalı panelvan da kazaya karıştı.

Meydana gelen çarpışma sonucu panelvan otoyolda devrildi ve yan yatan araç içindeki sürücü A.Y. yaralandı.

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM OTOYOLU’NUN BOLU GEÇİŞİNDE OTOBÜS, TIR VE PANELVANIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. MEYDANA GELEN KAZADA PANELVAN YOLDA DEVRİLDİ.