TEM Otoyolu'nda Hafriyat Kamyonu Alev Aldı: Jandarma ve İtfaiye Müdahale Etti

TEM Otoyolu'nda Hafriyat Kamyonu Alev Aldı

Büyükçekmece Kamiloba mevkii — Saat 18.00

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun kasa bölümünde çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Kamiloba mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafriyat kamyonunun kasa bölümündeki henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek kasa ile başlığı birbirinden ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölü veya yaralanan olmadı, ancak kamyonun kasa kısmında hasar meydana geldi.

YANGIN