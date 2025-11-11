TEM Otoyolu'nda Hafriyat Kamyonu Alev Aldı: Jandarma ve İtfaiye Müdahale Etti

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat kamyonunun kasa bölümünde çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 19:51
TEM Otoyolu'nda Hafriyat Kamyonu Alev Aldı: Jandarma ve İtfaiye Müdahale Etti

TEM Otoyolu'nda Hafriyat Kamyonu Alev Aldı

Büyükçekmece Kamiloba mevkii — Saat 18.00

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun kasa bölümünde çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Kamiloba mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafriyat kamyonunun kasa bölümündeki henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek kasa ile başlığı birbirinden ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölü veya yaralanan olmadı, ancak kamyonun kasa kısmında hasar meydana geldi.

YANGIN

YANGIN

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araştırma: Amazon Türkiye İndirimlerine Güven ve Fiyat Karşılaştırması Öne Çıkıyor
2
Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti
4
Ordu'da inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi
5
Samsun'da motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta patinaj yapıp lastik yaktı
6
Antalya'da eski Aksu başkan adayı davasında yaralının sözleri: 'Vay babuş vay, çok acıyor'
7
Gümüşhane'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Sarıçam Fidanları Toprakla Buluştu

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler