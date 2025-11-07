Tepekışla Barajı'nda 135 Metrelik Kaçak Ağla 2 Kişi Yakalandı — 64 Bin TL Ceza

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Tepekışla Barajı'nda 135 metre kaçak ağla avlanan Y. B. ve A. K.'ye jandarma 64 bin TL ceza verdi; ağ ve bot Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:41
Tepekışla Barajı'nda 135 Metrelik Kaçak Ağla 2 Kişi Yakalandı — 64 Bin TL Ceza

Tepekışla Barajı'nda 135 Metrelik Kaçak Ağla 2 Kişi Yakalandı — 64 Bin TL Ceza

Erbaa, Tokat

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgede devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde Y. B. ve A. K.'nin motorsuz botla Tepekışla Barajı'na 135 metre uzunluğunda kaçak balık ağı serdikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak ağ ile bot, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şahıslara toplam 64 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili işlem başlatıldı.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE TEPEKIŞLA BARAJI’NDA KAÇAK BALIK AVCILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 2 ŞAHSA...

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE TEPEKIŞLA BARAJI’NDA KAÇAK BALIK AVCILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 2 ŞAHSA 64 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE TEPEKIŞLA BARAJI’NDA KAÇAK BALIK AVCILIĞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 2 ŞAHSA...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Kamyon, Tır ve Beton Mikseri Çarpıştı: Şans Eseri Yaralanma Yok
2
Kayseri polisinden sanal devriye: 468 sosyal medya hesabına erişim engeli
3
Zonguldak’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı
4
22 Yaşındaki Mühendis Gülfem Ercan, İnme Sonrası Rehabilitasyonla İşine Döndü
5
Erdoğan: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu ileri taşıyacak
6
Diyarbakır Bağlar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama
7
Tekirdağ’da Muayenesiz ve Cam Filmli Araçlara 53 bin 300 TL Ceza

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı