Tepekışla Barajı'nda 135 Metrelik Kaçak Ağla 2 Kişi Yakalandı — 64 Bin TL Ceza

Erbaa, Tokat

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgede devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde Y. B. ve A. K.'nin motorsuz botla Tepekışla Barajı'na 135 metre uzunluğunda kaçak balık ağı serdikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak ağ ile bot, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şahıslara toplam 64 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili işlem başlatıldı.

