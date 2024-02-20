Terör örgütü propagandası yapan 2 şahıs DEM Parti ilçe merkezinde ele geçirildi

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlara göz açtırılmıyor. Ekipler sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 şüpheli tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanmak için çalışma başlatıldı.

Provokatör paylaşım yapanlar için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile Esenyurt'ta 3 adrese arama düzenlendi.

Belirtilen adreste sosyal medya üzerinden terör örgütüne yönelik provokatör paylaşımlar yapan şahısların bulunduğu bilgisi alan ekipler baskın düzenledi.

Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile dijital materyaller bulundu.