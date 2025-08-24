Texas Senatosu, Cumhuriyetçilere 5 Sandalye Getirebilecek Yeniden Çizim Haritasını Onayladı

Texas Senatosu Cumhuriyetçilere Avantaj Sağlayabilecek Haritayı Onayladı

ABD'nin Texas eyaletinde Senato, Cumhuriyetçilere 2026 ara seçimlerinde en fazla 5 sandalye kazandırma potansiyeli taşıyan Kongre seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tasarıyı kabul etti. Tasarının yürürlüğe girmesi için son onay Vali Greg Abbott tarafından imzalanması gerekiyor.

Meclis Onayı, Oy Dağılımı ve Kaynak

The Hill'in haberine göre, Senato tasarıyı 18 'evet' oyuna karşılık 11 'hayır' oyuyla kabul etti. Tasarı daha önce Texas Temsilciler Meclisinde de kabul edilmişti ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde sandalye sayısını artırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Siyasi Tepkiler ve Muhtemel Hukuki Süreç

Demokrat üyeler, hazırlanan haritanın Cumhuriyetçilere avantaj sağlamak amacıyla hazırlandığını belirterek planın mahkemeye taşınacağını açıkladı. Cumhuriyetçiler ise Yüksek Mahkemenin seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesine izin verdiğini öne sürerek tasarının hukuki dayanıklılığını savunuyor.

Kaliforniya Tepkisi ve Ulusal Yansımalar

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Texas'taki gelişmeye karşılık olarak Demokratların çoğunlukta olduğu bölgeler oluşturarak dengeleme planları olduğunu ifade etti. Newsom ayrıca Demokratların ara seçimde 5 sandalye kazanmasını hedefleyen yeni haritaları sunmak için 4 Kasım'da özel seçim çağrısında bulundu. Ardından California'da Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin Texas girişimine karşı Demokratlara 5 sandalye daha kazandırabilecek yasa paketini kabul etti.

Siyasi Liderlerin Tutumları

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Texas'ta yapmak istedikleri seçim bölgelerini yeniden düzenleme adımına tam destek verdiğini açıkladı. Bu gelişmeler, iki büyük parti arasındaki siyasi gerilimi daha da artırdı.