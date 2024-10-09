THY Pilotunun Uçuş Sırasında Hayatını Kaybetmesi Üzüntüyle Karşılandı

Türk Hava Yolları'nda Üzücü Bir Olay

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçuş sırasında bir kaptan pilotun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Uçuş Bilgileri ve Olayın Gelişimi

Üstün, yaptığı sosyal medya paylaşımında "TK204 sefer sayılı Seattle-İstanbul uçuşunu icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus A350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot'u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Uçakta gerçekleştirilen ilk doktor müdahalesi sonuç vermemiştir," şeklinde ifade etti.

Kokpit ekibindeki 1 kaptan ve 1 yardımcı pilot, acil iniş kararı aldı; ancak Kaptan Pehlivan, iniş öncesinde hayatını kaybetti.

Kaptan Pilot İlçehin Pehlivan'ın Kariyeri

Yahya Üstün, İlçehin Pehlivan'ın 2007 yılından bu yana THY'de görev yaptığını belirtti. 59 yaşındaki pilotun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezi'nde 8 Mart 2024 tarihinde yapılan periyodik sağlık muayenesinde sağlık açısından herhangi bir sorunun tespit edilmediği ifade edildi.

Uçağın New York'a acil iniş kararı aldığı ve yolcuların geri dönüşlerinin New York üzerinden düzenleneceği kaydedildi.

THY Ailesinin Başsağlığı Mesajı

Yahya Üstün, THY ailesi olarak Kaptan Pilot İlçehin Pehlivan’a Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine ise sabır dilediklerini ifade etti.