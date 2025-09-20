THY Teknik, Garuda Indonesia ve Citilink ile İniş Takımı Bakım Anlaşmaları İmzaladı

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:58
Asya-Pasifik pazarında büyüme ve Türk mühendisliğinin küresel yayılımı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Endonezya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu Garuda Indonesia ve grup şirketi Citilink ile uçakların iniş takımı bakım hizmetlerine ilişkin iki anlaşma imzaladı.

THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Garuda Indonesia ile gerçekleştirilen anlaşma Airbus A330 ve Boeing 777, Citilink ile imzalanan anlaşma ise A320ceo ve A320neo uçaklarının iniş takımı bakım hizmetlerini kapsıyor.

Bu anlaşmalar, THY Teknik AŞ'nin bölgedeki pazar payını artırmasının yanı sıra şirketin dünya standartlarında bakım hizmeti sunma konusundaki kararlılığını da öne çıkarıyor. Garuda Indonesia ve Citilink, geçmişteki olumlu iş birliklerini bu yeni anlaşmalarla pekiştirerek THY Teknik'in iniş takımı alanındaki uzmanlığından yararlanmayı sürdürecek.

THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"Attığımız bu adımlar, şirketimizin küresel pazardaki konumunu güçlendirirken, aynı zamanda Türkiye'nin havacılık ihracatına değerli bir katkı sunmaktadır. Türk mühendisliğini ve tecrübesini dünya çapında daha fazla hava yoluna ulaştırmak bizim için stratejik bir öncelik. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki güçlü varlığımızın yanı sıra bu bölgede de büyümeye devam ediyor olmamız, farklı pazarlarda istikrarlı şekilde genişlediğimizin de en somut göstergesidir. Garuda Indonesia ve Citilink ile değerli işbirliklerimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyor, bize duydukları güven için kendilerine teşekkür ediyorum."

