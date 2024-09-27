Ticaret Bakanı Bolat Ağustos Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Bolat'tan Ağustos Ayı Dış Ticaret Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayının dış ticaret verilerini değerlendirerek önemli rakamlar paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte üretilen verilere göre, ülkenin ihracatında önemli bir artış gözlemlendi. Bolat, "Dış talepte gözlenen zayıf seyre rağmen ihracatımızdaki artışlar devam ediyor. Ağustos ayı itibarıyla ihracatımız yüzde 2,3 artışla 22 milyar dolara ulaştı. Bu, en yüksek ağustos ayı ihracatı olarak kaydedildi," dedi.

İhracat ve İthalattaki Değişim

Bakan Bolat, ağustos ayındaki ihracat artışının yanı sıra ithalattaki düşüşü de vurguladı. İthalatın yüzde 10,7 azalarak 27 milyar dolara gerilediğini belirten Bolat, "Son bir yıllık ithalat ise yüzde 8,3 ve 31 milyar dolarlık azalma ile 340,7 milyar dolara düştü," ifadelerini kullandı.

Dış Ticaret Açığı ve Cari İşlemler

Ağustos sonunda dış ticaret açığının yüzde 33,6 azalarak 78,7 milyar dolara gerilediğini aktaran Bolat, son 12 aylık cari işlemler açığının ise 19,1 milyar dolara düştüğünü belirtti. OECD tahminlerine göre Avro Bölgesi'nde büyümenin bu yıl sadece %0,7 olmasının beklenmesi, dış talepte zayıflığa işaret ediyor.

Sürdürülebilir İhracat Artışı İçin Çalışmalar Sürüyor

Bolat, Türkiye'nin katma değerli ve inovatif üretimle küresel ticaretteki rekabetçiliğini güçlendirdiğini ifade ederek, Ticaret Bakanlığı olarak sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak için devam eden programlar hakkında bilgi verdi. "Uluslararası ticaret diplomasi faaliyetlerimizle ve yurt dışı temsilciliklerimizle, ihracatçılarımızın yanında durarak bu başarıyı sürdüreceğiz," dedi.