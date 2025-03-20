Ticaret Bakanı Bolat'tan Makine İhracatçılarına Destek: Hedef 30 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Bolat, Makine İhracatçıları Birliği Yönetimini Ağırladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Makine İhracatçıları Birliği yönetimini kabul ederek sektördeki ihracat hedeflerini değerlendirdi. Bolat, 2024 yılında makine sektörü ihracatının 28,3 milyar dolara ulaşacağını belirtti ve 30 milyar dolar yıllık ihracat hedefi için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Sektör Temsilcileriyle Verimli Bir Görüşme

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bolat, yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda sektör temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerini dinlediklerini aktardı. Makine sektörüyle ilgili destekleme politikaları ve eylem planları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını vurguladı.

Makine Sektörünün Ekonomik Katkısı

Bolat, imalat sanayisinin tüm kollarını destekleyen makine ürünlerinin, toplam imalat sanayi üretimi içinde yaklaşık yüzde 9’luk paya sahip olduğuna dikkat çekti. “Otomotiv, enerji-kimya, tekstil-giyim ve tarım-gıda sektörlerinden sonra, toplam ihracatımızda makine ürünleri 5’inci sırada yer almaktadır. Türkiye, dünya makine ihracatında ilk 25 ülke arasında yer alıyor ve ürettiğimiz makineler 200’ün üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir.” dedi.

Türk Makinesi Markası Güçleniyor

Türkiye'nin son yıllarda özellikle bölgesinin önemli bir makine üreticisi ve ihracatçısı haline geldiğini vurgulayan Bolat, "Türk Makinesi" markasının dünya pazarlarında gücünü artırdığını belirtti.

Gelecek İçin Kararlılık Vurgusu

Bolat, sektörün üretim, pazarlama, ihracat ve ticaret alanlarındaki entegrasyonunu büyük ölçüde tamamladığını ifade ederek, üretim ve ihracat kapasitesini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. “Ticaret Bakanlığı olarak, iş insanlarının dış pazarlardaki işlerini kolaylaştırmak ve karşılaştıkları sorunları çözmek için sektör paydaşlarıyla işbirliği içinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.