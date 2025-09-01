Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye OECD'de 2., G20'de 4. en hızlı büyüyen ülke

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılının ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek Türkiye ekonomisinin güçlü performansını kamuoyu ile paylaştı. Bolat, "Büyüme hızımız ile verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci, G20'de ise 4'üncü ülke olduk" dedi.

İkinci çeyrek verileri ve GSYH'deki rekor

Bolat, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 büyüdüğünü, ekonominin 20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve yıllıklandırılmış gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 1 trilyon 474 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.

Cari açık, enflasyon ve ekonomik istikrar

2022'de %5, 2023'te %3,5 ve 2024'te %0,8 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payının, 2025'in ikinci çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış olarak %1,3 ile tarihsel ortalamasının altında seyretmeye devam ettiğine dikkat çeken Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz ekonomi programı sayesinde, küresel ve bölgesel belirsizliklere rağmen milli gelirdeki artış, cari işlemler açığındaki iyileşmeler, enflasyondaki düşüş, faiz oranlarındaki gerileme, kredi notlarındaki artışlar, risk primimizdeki gerileme, finansal istikrarı sağlama yönündeki adımlarımız, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettiğimiz çabalar, ekonomimizdeki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirmektedir."

Üretim, yatırım ve ihracatın katkısı

Bolat, mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının ikinci çeyrekte 0,4 yüzde puan olduğunu; yatırımların ise %8,8 artışla büyümeye 2,2 yüzde puan katkı sağladığını belirtti. Bu sayede yatırımın büyümeyi 3 çeyrektir kesintisiz desteklediğinin altını çizdi.

İşsizlik ve istihdam göstergeleri

İşsizlik oranının 2025 Temmuz'da bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla %8 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, bunun 2005 Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla en düşük seviye olduğunu ve son 27 aydır tek haneli seyrin sürdüğünü vurguladı.

İhracat hedefi ve ileriye dönük çalışma kararlılığı

Bakan Bolat, büyüme performansını daha ileriye taşımak için ihracat hedeflerine vurgu yaptı: "Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz."

Bolat ayrıca, üretim, yatırım ve ihracattaki artışın iş gücü göstergelerine olumlu yansıdığını, cari işlemler dengesindeki ılımlı seyir ve makroekonomik göstergelerdeki iyileşmelerin ekonominin dirençli yapısını desteklediğini ifade etti.