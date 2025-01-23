TİKA, Arnavutluk'taki Engellilere Protez Desteği Sağladı

TİKA'dan Engellilere Umut Dolu Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'taki engellilere yönelik önemli bir adım atarak protez desteği sağladı. "Hayat İçin Umut" isimli ulusal engelliler derneğine gerçekleştirilen bu yardımların teslimatına özel bir etkinlik düzenlendi.

Önemli İsimlerin Katılımı

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Japonya'nın Tiran Büyükelçiliği ve dernek temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Atay, TİKA'nın bu projesi ile engelli bireylerin yaşamlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türk-Japon İşbirliği Örneği

Atay ayrıca, Japonya'nın Tiran Büyükelçiliği’nin yaklaşık 5 yıl önce bağışladığı makinelerin kullanımıyla yapılan protezlerin, Türk-Japon işbirliği açısından anlamlı bir örnek teşkil ettiğine vurgu yaptı. "Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için imkanlarımız dahilinde ne varsa seferber ediyoruz," diyerek desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Umuda Dönüşen Hayatlar

"Hayat İçin Umut" Derneği Başkanı İzet Onuzi, TİKA'nın büyük bir insaniyetle bu insanlara protez sağladığını dile getirdi. Proje sayesinde şu ana kadar 24 engelli için protez yapıldığını belirten Onuzi, bu desteğin engellilere daha iyi bir hayat sunduğunu ve onların sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağladığını aktardı.

Japonya'nın Tiran Büyükelçiliği, daha önce de ülkedeki engellilere protez yardımı sağlayarak topluma katkıda bulunmuştu.