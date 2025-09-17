TİKA'dan Bakü'de Üniversite Yurtlarına Donanım Desteği

TİKA, Türk Dilli Devletlerle Dostluk ve Kültürel İlişkiler Derneği ile işbirliğiyle Bakü'deki 4 üniversite yurduna ranza, yatak, dolap, kitaplık ve çeşitli malzeme desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:33
Gençlerin eğitim ortamları güçlendiriliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üniversite eğitimi gören gençlerin kaldığı yurtlara kapsamlı donanım desteği sağladı.

Proje, TİKA ile Türk Dilli Devletlerle Dostluk ve Kültürel İlişkiler Derneği işbirliğinde yürütüldü. Özellikle Türkiye'den, akraba topluluklardan ve Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelip Bakü'de öğrenim gören öğrencilerin barındığı 4 yurda ranza, yatak, dolap, kitaplık ve çeşitli malzemelerden oluşan ekipman desteği verildi.

TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik, proje hakkında yaptığı açıklamada Azerbaycan'daki genç nüfusun önemine dikkat çekti. Özçelik, "Azerbaycan nüfusunun yüzde 22'sini 14-29 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. Bu nedenle 1994 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz Azerbaycan'da en çok önem verdiğimiz alanlardan biri eğitimdir. Gençlerin, öğrenmek isteyenlerin her vesileyle yanında olmaya, Azerbaycan'ın bu gençleri iyi eğitmek için gösterdiği gayrete biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

