TİKA'dan Ekvador Diplomasi Akademisi'ne 75. Yıl Hediyesi: Bina Yenilendi

TİKA, Ekvador Diplomasi Akademisi binasını yeniledi

TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Türkiye ile Ekvador arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılı anısına Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi binasında kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Açılış töreni ve katılımcılar

Tören, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld ve Ekvador Diplomasi Akademisi Direktörü Büyükelçi Alejandro Suarez ile düzenlendi. Yenileme kapsamında oditoryum, kütüphane ve derslik olarak kullanılan iç mekanlar tamamen yenilenerek Ekvador Dışişleri Bakanlığının kullanımına sunuldu.

Tarihi yapı ve restorasyon

Neo-kolonyal mimarisiyle dikkati çeken ve 1940'lı yıllarda inşa edilen yapı, 1950'de diplomatik ilişkiler tesis edildiğinde dönemin Devlet Başkanı Galo Plaza Lasso'nun konutu olarak kullanılmış, sonrasında diplomasi eğitim merkezine dönüştürülmüştü. Yapılan kapsamlı tadilat, binanın çehresini tamamen değiştirdi.

Kültürel diplomasi unsurları

Proje, yalnızca fiziki iyileştirme ile sınırlı kalmayıp kültürel bir etkileşim de yarattı. TİKA tarafından bina cephesine yerleştirilen el boyaması İznik çinili 75. yıl hatıra plaketi ile büyük salona asılan çintemani ve lalezar motifli çini eserler, Türkiye'nin kültürel katkısının sembolü olarak vurgulandı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Büyükelçi Yalçın, bu anlamlı yıldönümünde tarihi yapıda kutlama yapmaktan onur duyduklarını belirterek, projenin TİKA'nın teknik kapasitesi ve mali katkısıyla yalnızca bir kalkınma işbirliği girişimi olmadığını, aynı zamanda "Türk diplomasisinden Ekvator diplomasisine bir armağan" olduğunu ifade etti. Yalçın, ekimde düzenlenecek çevrim içi eğitim programı ile 2022'de imzalanan Diplomasi Akademileri Mutabakat Muhtırası'nın yeni adımlarla somutlaştırılacağını da aktardı.

Ekvador Dışişleri Bakanı Sommerfeld, akademiyi Bakanlığın kalbi olarak nitelendirip genç diplomatların bu yeni mekanlardan faydalanacağını belirterek TİKA ve Türk hükümetine teşekkür etti. Akademi Direktörü Büyükelçi Suarez ise yenilemenin iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Etkinlik sonrası

Törenin ardından yetkililer yenilenen bölümleri gezdi. Açılış resepsiyonunda davetlilere Türk kahvesi ve geleneksel tatlılar ikram edildi. Ayrıca, Türkiye-Ekvador diplomatik ilişkilerinin 75. yılına özel olarak PTT tarafından bastırılan logolu hatıra zarfları tanıtıldı ve konuklara dağıtıldı.

Sonuç

Bu proje ile Diplomasi Akademisi, modern eğitim alanları ve kültürel öğelerle yenilenerek hem fiziki hem de kurumsal açıdan güçlendi; iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler daha güçlü bir zemine taşındı.

