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TİKA, Filistin'deki Kadın Girişimcilere Ekipman Desteği Sağladı

TİKA, Filistin'deki kadınların ekonomik faaliyetlerini desteklemek için ekipmanlar sağladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:23
TİKA, Filistin'deki Kadın Girişimcilere Ekipman Desteği Sağladı

TİKA'dan Filistinli Kadınlara Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Filistin'de kadınların üretim faaliyetlerini destekleme amacıyla önemli bir adım attı. Üyeleri kadınlardan oluşan birlik ve derneklere çeşitli ekipmanlar temin edilerek, kadın girişimcilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Güney El Halil İşbirliği

TİKA'nın açıklamasına göre, Güney El Halil Ticaret Odası ile işbirliği içerisinde yürütülen "Filistinli Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı" sayesinde kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol alması amaçlanıyor. Program çerçevesinde, Güney El Halil'deki kadın birlikleri ve derneklerine ekipman desteği sağlandı.

Sağlanan Ekipmanlar

El Halil'in güneyinde bulunan 5 farklı beldede, toplam 14 kadın derneği ve işletmeciye zeytin kırma, üzüm sıkma, tahıl öğütme makineleri ve hamur karıştırıcı gibi ekipmanlar sunuldu. Ayrıca, kıyma makinesi, buhar kazanlı ütü, baskı makinesi ile dikiş ve overlok makineleri de temin edildi.

Pazarlama ve İletişim Eğitimi

Bu desteklerin yanı sıra, kadın derneklerinin ve işletmelerinin tanıtım ile pazarlama kapasitelerini artırmak için Güney El Halil Ticaret Odası bünyesinde bir halkla ilişkiler ve medya bölümü kuruldu. Bu bölümde, kadın üreticilere pazarlama stratejileri ve medya ile etkili iletişim kurma konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Önceki Projeler

TİKA, daha önce de "Üreten Kadın Mutfağı ve Eğitim Salonu" projeleri ile "Geleneksel Filistin Ürünleri Pazarı" gibi kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik başka projeler gerçekleştirmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de kadınların üretim...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de kadınların üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla üyeleri kadınlardan oluşan birlik ve derneklere ekipman desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de kadınların üretim...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de kadınların üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla üyeleri kadınlardan oluşan birlik ve derneklere ekipman desteğinde bulundu.

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