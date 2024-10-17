TİKA, Karadağ'daki Sera Üreticilerine Destek Sağladı

TİKA'dan Karadağ'a Sera Üretimi Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Balkan ülkesi Karadağ'da tarımsal üretimi desteklemek amacıyla sera üreticilerine önemli bir yardımda bulundu. Bu destek, "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde gerçekleştirildi.

Proje Kapsamında Seralar Kuruldu

Karadağ'ın Berane, Petnitsa ve Pljevlja belediyelerinde düzenlenen törenlerle yerel üreticilere teslim edilen seralar, bölgedeki tarımsal üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Tören Detayları

Törene, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, TİKA Karadağ Koordinatörü Nihal Ersoy ve diğer yerel yetkililer katıldı. Kalkavan, konuşmasında, TİKA'nın 17 yıldır Karadağ'daki tarımsal kalkınmaya destek verdiğini ve yerel üreticilerin ekonomik güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Tarımda Sürdürülebilirlik Vurgusu

TİKA Koordinatörü Ersoy, tarım sektöründe istihdam artırıcı projelerin önemine dikkat çekti. Miroslav Cimbaljevic, TİKA'nın seracılık, meyvecilik ve zeytincilik gibi alanlardaki projelerine teşekkür etti.

Gelecek Hedefleri

2015 yılından bu yana yürütülen "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" çerçevesinde, TİKA'nın Karadağ'daki sera üretimine önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 300 sera teslim edilerek, yerel üreticilerin daha verimli hale gelmesini amaçlıyor.